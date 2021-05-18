Волонтеры Коми разыскивают родных попавшей в больницу женщины

Фото: отряд «ЛизаАлерт» Коми

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Коми обращается с просьбой: помогите найти родных!

Воронцова Светлана Михайловна 48 лет (1972 г.р.) с 20 апреля 2021 года находится в медицинском учреждении в Екатеринбурге.

Приметы: рост 160 см, телосложение: нормальное, глаза серо-голубые, волосы светло-русые, короткая стрижка.

Была одета: синий плащ ниже колена, синие трико, синие сапоги ( дутыши).

С собой был чёрный пакет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении родственников, просят позвонить по тел. 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).

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