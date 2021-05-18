В Коми отремонтируют десять километров трассы «Вятка»

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Участок федеральной трассы "Вятка", проходящий по территории Коми, отремонтируют за 144 млн рублей. Объект должен быть введен в эксплуатацию до 15 декабря 2022 года.

На портале "Госзакупок" размещена заявка на ремонт двухполосного участка автомобильной дороги Р-176 "Вятка" с 629 по 640 км, сообщает «Комиинформ».

В документации указано, что источником финансирования госзакупки является федеральный бюджет. При этом в 2021 году на ремонт "Вятки" планируется выделение 10 млн рублей, в 2022 - 134 млн рублей.

Гарантийные сроки на выполняемые работы: на верхний слой покрытия, неукрепленную часть обочины гарантия - 4 года, дорожные знаки - 10 лет, дорожная разметка - полгода, сигнальные столбики - 2 года.

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