Убили, расчленили, спрятали: в Ухте начался громкий судебный процесс

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Ухтинским городским судом начато рассмотрение уголовного дела по факту убийства жительницы поселка Водный.

С заявлением о ее пропаже в мае 2020 года обратились ее родственники. В июле 2020 года расчлененный труп женщины был обнаружен в одном из деревянных сараев в поселке Водный.

В убийстве обвиняется житель поселка 1991 года рождения. Кроме того, двое мужчин, также проживающих в п. Водный обвиняются в заранее не обещанном укрывательстве этого тяжкого преступления.

Расследование по делу проводил Ухтинский отдел СУ СК России по Республике Коми, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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