В Коми женщину, на которую выбросили железную дверь, перевели в отделение нейрохирургии

Стало известно состояние воркутинки, на которую во время прогулки в начале мая упала дверь Фото: Архив "КП"

Стало известно состояние женщины из Воркуты, на которую во время прогулки упала железная дверь. По словам врачей, сейчас женщина находится под пристальным наблюдением и ее состояние оценивается как средне-тяжелое.

Как сообщает БНК со ссылкой на региональный Минздрав, пациентку перевели в Сыктывкар в республиканскую клиническую больницу. Сейчас она находится в отделении нейрохирургии. К лечению были привлечены реаниматологи по стабилизации состояния, нейрохирурги, челюстно-лицевые хирурги и ЛОР врачи. Ход оказания медицинской помощи находится на контроле Владимира Уйба.

Напомним, несчастный случай произошел 1 мая у дома № 6 по улице Народной в воркутинском поселке Северный. Работники местной коммунальной службы разбирали пустующие квартиры, выбрасывая мусор на улицу. В это же время 35-летняя Юлия Сухоплюева вышла на улицу вместе с восьмилетним ребенком. На женщину с третьего этажа упала металлическая дверь. Пострадавшую госпитализировали.