Женщина за рулем сбила подростка в Сыктывкаре

Фото: УГИБДД по Сыктывкару
Авария произошла 19 мая в 15:23 в центре Сыктывкара.
Водитель 1984 года рождения за рулем машины «Хендай Акцент» двигалась по ул. Чкалова от ул. Карла Маркса в направлении Октябрьского проспекта. В районе дома №34 по ул. Чкалова она совершила наезд на пешехода.
Подросток 2014 года рождения переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода слева направо по ходу движения автомашины.
В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход. У него ссадина правого предплечья. Госпитализация не понадобилась, сообщает УГИБДД по Сыктывкару.
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