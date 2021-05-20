Женщина за рулем сбила подростка в Сыктывкаре

Фото: УГИБДД по Сыктывкару

Авария произошла 19 мая в 15:23 в центре Сыктывкара.

Водитель 1984 года рождения за рулем машины «Хендай Акцент» двигалась по ул. Чкалова от ул. Карла Маркса в направлении Октябрьского проспекта. В районе дома №34 по ул. Чкалова она совершила наезд на пешехода.

Подросток 2014 года рождения переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода слева направо по ходу движения автомашины.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход. У него ссадина правого предплечья. Госпитализация не понадобилась, сообщает УГИБДД по Сыктывкару.

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