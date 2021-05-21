Воркута оказалась под угрозой остановки водоснабжения

Фото: пресс-служба администрации Воркуты

В связи со сложившейся обстановкой на объектах жизнеобеспечения Воркуты, угрозой остановки подачи воды и водоотведения в муниципальном образовании введен режим «Повышенная готовность».

Соответствующее постановление подписал и.о. руководителя администрации города А. Камкин. Аналогичное решение приняла и Комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций муниципалитета. Также приказом исполнительного директора ООО «Водоканал» режим повышенной готовности введен на объектах предприятия.

Основная причина – отсутствие возможности у ООО «Водоканал», которое признано банкротом и находится под внешним управлением, финансировать расходы на свою текущую деятельность бесперебойной и надежной работы структурных подразделений.

В Воркуте создан оперативный штаб, разработан комплекс мероприятий по предупреждению ЧС по водоснабжению. Сейчас на предприятии ведется экономия электроэнергии и жесткий контроль за использованием материалов, разрабатывается карта по минимизации оперативных расходов предприятия на текущую деятельность.

На сегодняшний день ограничений потребителей ООО «Водоканал» нет, услуги осуществляется в полном объеме, уточняет пресс-служба администрации Воркуты.

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