В Коми мужчина на остановке напал с ножом на подростка

Ижемец изрезал подростка на остановке Фото: архив "КП"

В Коми осудили мужчину, напавшего на подростка с ножом. Инцидент произошел еще в прошлом году, осенью.

На остановке общественного транспорта в поселке Щелюр возник конфликт между пьяным взрослым мужчиной и несовершеннолетним мальчиком. Слово за слово и между ними завязалась драка, в ходе которой мужчина нанес девять ударов ножом потерпевшему. Свои действия осужденный объяснил тем, что просто оборонялся.

Как сообщает «КомиОнлайн», подсудимый вину в содеянном признал частично, считая, что удары потерпевшему нанес для самообороны. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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