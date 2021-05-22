Двух юных велосипедистов сбили за сутки в Сыктывкаре

Фото: УГИБДД по Сыктывкару

Два юных велосипедиста отправились в больницу с серьезными травмами после столкновения с автомашинами на дорогах Сыктывкара. Обе аварии произошли 21 мая.

Первое ДТП случилось около 16:40 в районе дома №53 по ул. Первомайская. Водитель 1989 года рождения за рулем автобуса НЕФАЗ двигался по ул. Первомайской от ул. Коммунистической в направлении ул. Бабушкина. И совершил наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда. В результате у пострадавшего, несовершеннолетнего 2010 года рождения, ушиб мягких тканей передней поверхности грудной клетки. Подросток госпитализирован в ГУ РК «РДКБ».

Второе ДТП произошло в 20:25 минут на прилегающей территории дома №184 по ул. Карла Маркса. Здесь водитель 1994 года рождения, управляя автомашиной Киа Спектра, сбила велосипедиста на проезжей части. У несовершеннолетнего 2008 года рождения перелом верхней трети голени правой ноги, ссадины. Подростка госпитализировали в ГУ РК РДКБ.

Пресс-служба УГИБДД по Сыктывкару отмечает, что порой водители двухколесного транспорта ведут себя на дороге непредсказуемо, провоцируя возникновение опасных ситуаций. И просит родителей напомнить детям правила дорожного движения.

При движении по тротуарам, пешеходным дорожкам, обочинам и пешеходным зонам велосипедист не должен создавать помехи движению иных лиц. В случае необходимости велосипедист должен слезть с велосипеда, спешиться и руководствоваться требованиями, предусмотренными настоящими Правилами для движения пешеходов.

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