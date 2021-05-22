Школьники в Сыктывкаре били стекла и снимали это на видео

пресс-служба МВД по Республике Коми.

Ночью в дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по городу Сыктывкару поступило сообщение о том, что на остановке, расположенной по улице Мира, кто-то бьет стекла.

По вызову незамедлительно выехал автопатруль, но на месте происшествия никого не было. Остановочный стеклянный комплекс, состоящий из двух отдельно стоящих конструкций, был поврежден.

Подозреваемых вскоре задержали сотрудники патрульно-постовой службы и доставили в отдел. Нарушителями оказались двое школьников, 15 и 17 лет. У молодых людей имелись признаки алкогольного опьянения, они вели себя агрессивно и пытались оказать сопротивление.

В ходе предварительной проверки установлено, что повреждение имущества совершил один из задержанных, 2003 года рождения. Его приятель в это время снимал видео на сотовый телефон. Камера зафиксировала действия злоумышленника.

Правонарушитель пояснил: его агрессивное поведение было вызвано тем, что он поссорился с девушкой.

В отделе дознания возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 УК РФ (вандализм). Кроме того, в отделе по делам несовершеннолетних в отношении родителей будет рассмотрен материал о привлечении их к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре живодёры отрубили лапу котёнку (подробности дикой истории)