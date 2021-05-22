Коми обнаружили смертельно опасную свалку

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Прокуратура Усть-Вымского района в ходе проверки обнаружила на окраине поселка Жешарт свалку отработанных люминесцентных ртутьсодержащих ламп в количестве 100-150 штук. Ведомство инициировало возбуждление уголовного дела в связи с выявлением свалки ртутьсодержащих ламп

В соответствии с требованиями законодательства накопление отработанных ртутьсодержащих ламп должно производиться отдельно от других видов отходов. Их утилизацией занимаются специализированные организации, поскольку их размещение на полигонах ТКО в общем порядке запрещено.

Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. Усть-Вымский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Республике Коми возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

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