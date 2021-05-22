В Коми спасли тонущего рыбака с перевернувшейся лодки

Фото: МЧС по Коми

В Сыктыдинском районе сотрудники МЧС спасли мужчину, перевернувшегося на лодке, сообщает МЧС по Коми.

Экстренный вызов поступил в службу спасения 21 мая в 18:15. За помощью к спасателям обратилась супруга мужчины 1958 года рождения, который перевернулся на лодке на старице реки Вычегда в районе деревни Парчег.

Сотрудники Сыктывкарского поисково-спасательного отряда - филиала СЗРПСО МЧС России оперативно прибыли на место. Мужчина, на котором был жилет, держался за край лодки. Спасатели добрались до него, помогли выбраться из воды и доставили вместе с перевернувшимся плавсредством к берегу. Мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи, после осмотра медиками он от госпитализации отказался.

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