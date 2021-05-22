Пожарные Коми вынесли из горящего дома 83-летнюю женщину

Фото: архив КП

Из-за одного безответственного курильщика едва не остались без крыши над головой жители многоквартирного дома в Сосногорском районе Коми.

Сообщение о пожаре в панельном доме по улице Октябрьская в поселке Войвож в пожарно-спасательную службу поступило 21 мая в 11:29. Уже через три минуты пожарные подразделения прибыли к месту происшествия.

Из задымленных помещений звеньями газодымозащитной службы была спасена женщина 1938 года рождения, еще 25 человек эвакуировались самостоятельно.

В 11:35 пожар был ликвидирован. В тушении пожара были задействованы 3 огнеборца и 1 пожарная автоцистерна.

Жители дома, можно сказать, отделались испугом. Пострадавших нет. В результате пожара повреждено одно окно. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении, сообщает пресс-служба МЧС по Коми.

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