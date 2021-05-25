Сыктывкарец с ножом отстаивал право слушать громкую музыку по ночам

Фото: архив КП

Сыктывкарский любитель громкой музыки предстанет перед судом за нападение с ножом на соседа.

По версии следствия, ночью 11 октября 2020 года сыктывкарец с друзьями распивал спиртные напитки. Компания слушала громкую музыку, за что получила замечание от соседа. Но сразу после его ухода вновь прибавил громкость.

Возмущенный сосед по лестничной площадке вернулся. Между ним и нетрезвым меломаном возникла ссора, в ходе которой любитель громкой музыки ножом дважды ударил соседа, причинив ему тяжкие телесные повреждения.

Вину в содеянном сыктывкарец признал в полном объеме. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд, сообщает прокуратура Коми.

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