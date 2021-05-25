Больница в Печоре получила судно на воздушной подушке

Фото: пресс-служба главы Коми

Для Центральной районной больницы Печоры приобрели судно на воздушной подушке. Об этом сообщили в пресс-службе главы Коми.

«Кайман-10» приобретён в рамках социального партнёрства с ПАО «ГАЗПРОМ». Судно рассчитано на перевозку десяти пассажиров. Общий вес вмещаемого груза — до 1 тонны. Оно оснащено носилками, креплением сумок, маяками, трапом.

Ранее в Печорском районе существовала проблема с транспортировкой пациентов с левого берега Печоры в центральную районную больницу. Теперь «Кайман» поможет оперативно доставлять пациентов к месту оказания медицинской помощи, в том числе в период распутицы.

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