В Коми 12,5 тысячи семей получают республиканское пособие на ребенка

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В этом году в Коми получателями республиканского ежемесячного пособия на ребенка стали почти 12,5 тысячи семей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтруда.

Правом на получение пособия обладают малоимущие семьи, которые воспитывают детей в возрасте до 18 лет. Эта мера соцподдержки по-прежнему остается одной из наиболее востребованных и актуальных и обеспечивается исключительно за счет бюджета республики. В январе – апреле детское пособие было назначено 12464 семьям. Каждый месяц оно выплачивалось на 23818 детей.

Размеры пособия варьируются в зависимости от возраста ребенка и категории получателей и составляют от 1040 рублей до 2288 рублей. На эти суммы дополнительно начисляется районный коэффициент. На обеспечение этой меры поддержки за четыре месяца 2021 года из бюджета Коми выделили более 172 миллионов рублей.

В апреле пособия были увеличены на 4 %, причем начиная с 1 января текущего года. Это значит, что в мае семьи получат ежемесячное республиканское пособие с перерасчетом с начала года, а дальнейшем они будут получать эту меру поддержки ежемесячно в проиндексированных размерах.

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