Фото: пресс-служба мэрии Сыктывкара

С 27 мая в Сыктывкаре стартует ремонт Малой объездной дороги. Сейчас это грунтовка от ТРЦ «Макси» до поворота к железнодорожному переезду в микрорайоне Дырнос. 3,35 километра объездной магистрали заасфальтируют до 29 октября.

Для ремонта въезд на дорогу будет запрещён от отворота в районе железнодорожного переезда в Дырносе до заезда к ТРЦ «Макси», при этом к торговому центру проезд будет открыт. Выезд со дворов домов в районе пересечения Октябрьского проспекта и улицы Петрозаводской будет возможен через магазин «Хозарсенал» (ул.Петрозаводская, 27/1) и ТРЦ «Июнь».

После ремонта ширина проезжей части составит семь метров. Обустроят новое основание и уложат асфальт. От поворота на «Макси» в сторону спуска появится тротуар для удобства и безопасности подхода к традиционному месту прогулок горожан на лыжах. Также до декабря 2021 года планируется установить 112 опор освещения со светодиодными светильниками.

Малая объездная после асфальтирования заберёт на себя часть трафика и будет способствовать разгрузке Октябрьского проспекта.

Пресс-служба мэрии напоминает, план на это лето – ремонт 14 участков протяжённостью свыше 14 километров. Интерактивная карта ремонта дорог в Сыктывкара по БКД доступна по ссылке.

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