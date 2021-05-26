Где отремонтируют дворы в Сыктывкаре в этом году

Фото: пресс-служба мэрии Сыктывкара

В этом году в столице Коми благоустроят 11 дворовых территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ремонт начался со двора дома № 119 по улице Первомайской. Сегодня там идет демонтаж бордюрных камней, далее начнется фрезирование дорожного полотна.

Помимо этого, в ближайшее время запланированы работы по обустройству двора по улице Коммунистической, 18.

Также в этом году подрядчики обустроят дворы по улицам Тентюковской, 180, 184 и 186, Кирова, 28, Октябрьскому проспекту, 53. В Эжвинском районе будут отремонтированы дворы по улицам Новоселов, 8, Школьному переулку, 12, Славы, 31 и Емвальской, 13.

Параллельно по 30 мая на федеральной платформе 11.gorodsreda.ru проходит голосование за новые проекты благоустройства. Сыктывкарцы сами определят, какие из 12 общественных территорий необходимо отремонтировать в 2022 году в первоочередном порядке.

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