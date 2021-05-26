На строительство больниц Коми получит более 400 миллионов от Москвы

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Республика Коми получит финансовую поддержку федерального центра на строительство новых медицинских учреждений.

Всего на эти цели будет перераспределено в регионы России свыше 1,8 млрд рублей, уже предусмотренных в трёхлетнем бюджете. Такое распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Коми получит 218814 тысяч рублей в 2021 году и еще 211500 тысяч рублей в 2023 году.

Решение позволит быстрее ввести в эксплуатацию объекты, строительство которых уже началось. В их числе – детские и онкологические больницы в Калининградской, Самарской, Ульяновской, Ярославской, Смоленской и Пензенской областях, республиках Коми и Тыва и Забайкальском крае.

Всего на завершение строительства медицинских учреждений в федеральном бюджете на ближайшие три года предусмотрено свыше 80 млрд рублей. Работа ведётся в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщают на сайте кабмина.

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