В Коми водолазы два дня искали тело утонувшего рыбака

Фото: пресс-служба Сыктывкарского ПСО

В Коми продолжаются поиски пропавшего почти месяц назад рыбака. Мужчина ушел на реку в близь поселка Солнечный Удорского района еще 3 мая и не вернулся. Спасатели и сотрудники отрабатывают основную версию произошедшего – рыбак утонул.

Так, в течение двух дней, 24 и 25 мая, водолазы Сыктывкарского ПСО обследовали дно водоема, однако так и не нашли никаких зацепок.

Мужчина до сих пор числится пропавшим.

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