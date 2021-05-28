Нажился на кладбище и бомбоубежище: бизнесмен из Коми похитил 5 миллионов

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В хищении более 5 миллионов рублей при исполнении государственных и муниципальных контрактов обвиняется 39-летний ранее не судимый житель Сыктывкара.

Установлено, что в 2018 году обвиняемый, возглавляя строительную фирму, по результатам проведения аукциона заключил с государственным учреждением Республики Коми контракт по капитальному ремонту защитного сооружения гражданской обороны – бомбоубежища. Стоимость контракта составила более 13,5 миллионов рублей. Позднее стороны заключили еще дополнительное соглашение.

С апреля по август 2018 года обвиняемый, достоверно зная, что работы на объекте выполнены не в полном объеме, заставил своих подчиненных изготовить документы, содержащих заведомо ложные сведения. А именно: включил в акты приемки информацию о фактически невыполненных работах и неиспользованных материалах на общую сумму более 3,5 миллионов рублей. После перечисления денежных средств заказчиком фигурант похитил вышеуказанную сумму, чем причинил ущерб в особо крупном размере.

В июле 2018 года директор строительной компании по результатам аукциона заключил муниципальный контракт с мэрией Сыктывкара по обустройству трех секторов кладбища в местечке Верхний Чов. Его стоимость составила 4 975 000 рублей. Впоследствии обвиняемый, использовал аналогичную схему. В документацию он включил сведения о фактически невыполненных работах и неиспользованных материалов на общую сумму почти полтора миллиона рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

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