У девяти домов Сыктывкара появятся долгожданные контейнеры для мусора

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Суд обязал управляющую компанию организовать места сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории девяти многоквартирных домов города Сыктывкара. С иском к ООО «Наш дом» обратилась администрация Сыктывкара.

Согласно пункту 2.1.3 СанПин 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест" на территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

Суд, установив, что сбор твердых коммунальных отходов должен быть обеспечен организацией, осуществляющей управление общим имуществом многоквартирного дома, требования удовлетворил. И обязал управляющую компанию в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу организовать места сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории многоквартирных домов, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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