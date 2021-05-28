На трассе в Коми водитель бросил раненого пассажира после ДТП

Фото УГИБДД по Коми

На трассе в Коми водитель улетел в кювет и бросил машину вместе с серьезно пострадавшим пассажиром.

Авария произошла 27 мая в 22:05 в Усть-Вымском районе. Audi A6 оказалось в кювете на первом километре дороги Айкино – Кослан. Неизвестный водитель сразу скрылся с места ДТП.

В машине остался пассажир 1983 года рождения. Он серьезно пострадал: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, ушиб, перелом ребер под вопросом. Его госпитализировали, сообщает БНК со ссылкой на УГИБДД по Коми.

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