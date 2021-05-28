Жительница Печоры искала работу, а стала жертвой

Фото: архив КП

Жительница Печоры 1972 года рождения подыскивала себе в интернете подходящие для нее вакансии. Она связалась с автором одного из объявлений, который представился работником фирмы, занимающимся кадрами. Тот пообещал, что устроит ее работать в хорошую компанию и запросил данные паспорта.

Ничего не заподозрив, горожанка выслала ему необходимые сведения. После этого через мобильный банк в телефоне женщина увидела, что неизвестное лицо оформило от ее лица кредитную карту лимитом 105 тысяч рублей. Впоследствии с нее было списано на чужой счет еще 8 900 рублей.

Потерпевшая заблокировала счет кредитки через электронный личный кабинет, а затем обратилась в полицию и банк. Проводятся следственно-оперативные действия, сообщает пресс-служба МВД поКоми.

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