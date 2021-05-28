В суд отправилось дело печорских похитителей вязаных игрушек

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Первый заместитель Печорского межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении двоих жителей Печоры. Они обвиняются в похищении слоненка, мамонтенка и быка группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, 20 января 2021 года молодые люди 1990 и 1992 года рождения, прогуливаясь по торговому центру «Дом быта» в городе Печора, обратили внимание на витрину киоска с вязаными игрушками. Им приглянулись слоненок, мамонтенок и бык, которых они решили похитить, чтобы подарить своим знакомым девушкам.

В соседнем магазине сообщники обменяли за пачку сигарет отвертку, открутили ею болты крепления витрины и похитили вязаные игрушки, после чего побежали к выходу. Это заметила продавец одной из торговых точек, которая догнала грабителей и отобрала у них слоненка и мамонтенка. Ущерб от хищения игрушечного быка составил 1200 рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

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