В селе Коми закрыли фельдшерский пункт за антисанитарию

Фото: архив КП

В связи с выявленными нарушениями санитарного законодательства 27 мая Сысольским районным судом приостановлена деятельность фельдшерско-акушерского пункта в селе Коми.

ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ» проверяла прокуратура и Роспотребнадзор. В здании фельдшерско-акушерского пункта деревни Горьковская выявлены нарушения в части покрытия пола и стен помещений, мебели и умывальников.

По мнению должностного лица управления Роспотребнадзора, выявленные нарушения представляют потенциальную угрозу здоровью посетителей/пациентов и персонала фельдшерско-акушерского пункта.

Оценив представленные доказательства, судья назначил наказание в виде приостановления деятельности ФАП на 45 суток. Отдельно отметил, что административное наказание в виде штрафа не будет отвечать целям и задачам административного производства, так как не будет достигнута цель, направленная на устранение выявленных нарушений.

При этом суд принял во внимание, что в условиях режима повышенной готовности соблюдение требований по дезинфекции помещений является обязательным, тогда как выявленные нарушения свидетельствуют о невозможности надлежащей уборки помещений и используемого оборудования.

Также суд учел, что приостановление деятельности ФАПа не повлечет нарушений прав и законных интересов граждан, так как Горьковская находится в незначительном удалении от с. Визинга, с которым имеется регулярное автобусное сообщение. Постановление не вступило в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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