Кировские врачи спасли от ампутации ноги пожилую жительницу Коми

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82-летняя пенсионерка из Ухты почти 10 лет больна сахарным диабетом. Когда она повредила ногу, врачи вынесли приговор: нужна ампутация. Но внуки не смирились и обратились в больницу Кирова.

– Как повредила ногу, даже не скажу. К врачу обратилась, когда уже ходить не смогла. Сначала лечилась дома, но нога всё сильнее опухала, потом меня положили в нашу больницу. Там провели обследования, сказали, что лечению нога уже не подлежит, и направили на ампутацию, – рассказала пенсионерка.

Заведующий хирургическим отделением кировской клинической больницы №7 Сергей Ершков объясняет, что пациенты с синдромом диабетической стопы часто не знают, когда получили травму, поскольку у них повреждена нервная система – они теряют чувствительность.

По словам хирурга, пациентку дополнительно обследовали и определили тактику лечения. На сегодняшний день показаний к ампутации нет, сообщает портал «Свой Киров».

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