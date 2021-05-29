Юная воркутинка хотела заработать и стала жертвой

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Юная жительница Воркуты на себе испытала новую схему интернет-мошенников. Она прекрасно знала о различных уловках злодеев, но про такой способ даже не подозревала.

В ОМВД России по Воркуте обратилась местная жительница 2002 года рождения. Она рассказала, что хотела продать купальник и дала объявление на сайте «Авито». Вскоре с ней связалась неизвестная, которая выразила желание его приобрести.

Девушка получила на свой номер телефона СМС-сообщение со ссылкой на электронную форму банковского перевода. Как только она перешла по ней, денежные средства с ее карты были перечислены на неустановленный счет. Распознав, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию.

По делу проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Установлено, что неизвестные держали с девушкой связь по телефону, зарегистрированному в Воронежской области, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Полиция призывает быть внимательными при заказе, покупках и продажах товаров через интернет. Важно помнить, что нередко мошенники в своих корыстных целях используют социальные сети и давно зарекомендовавшие себя сайты. Поэтому необходимо тщательно проверять объявления и при малейшем сомнении отказаться от сделки. Нельзя сообщать неизвестным данные банковской карты, переходить по присланным им ссылкам и предоставлять реквизиты своих карт и счетов.

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