Пожарные Печоры спасали хозяйство после поджога

Фото: архив КП

11 огнеборцев и 4 единицы техники боролись с результатами поджога. Недвижимость и имущество спасти не удалось. Зато погибших и пострадавших нет.

28 мая в 22:14 в пожарно-спасательную службу города Печора поступило сообщение о возгорании деревянного сарая по улице Пристанционная. Пожарные подразделения прибыли к месту вызова в течение 6 минут.

В 23:39 пожар был ликвидирован. Огнем полностью уничтожен сарай на площади 70 квадратов и повреждены хозяйственные постройки на площади 20 м2.

Предварительная причина пожара – поджог, сообщает МЧС по Коми.

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