В Сыктывкаре открыли новую бесплатную спортплощадку

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара
Пять новых уличных тренажерных комплексов появится в Сыктывкаре этим летом, сообщает пресс-служба местной администрации.
Первый из них уже установлен на территории горнолыжной базы «Солнечная» (ул.Тентюковская, 315). Где откроют еще четыре, пока определяют в столичной мэрии.
Оборудование администрация получила в рамках благотворительного проекта по развитию спортивной инфраструктуры, формированию активной жизненной позиции и продвижению здорового образа жизни у населения.
Заниматься на площадках смогут все желающие абсолютно бесплатно.
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