Два воркутинца крупно попались на популярном сайте объявлений

Фото: архив КП

В Воркуте двое мужчин, собиравшихся купить колонку и игровую приставку, отправили крупные денежные суммы неизвестным.

55-летний житель города Иркутска, работающий в Заполярье, решил приобрести через сайт «Авито» акустическую колонку. Связавшись по номеру телефона, указанному в объявлении, он перевел на счет продавца 17 300 рублей. Однако выбранного товара не дождался и обратился в ОМВД России по Воркуте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Установлено, что для связи использовали номер, зарегистрированный в Краснодарском крае.

Кратно большую сумму в аналогичном случае потерял местный житель 1975 года рождения. Неизвестное лицо, под предлогом продажи игровой приставки, предложило ему перевести за технику 40 000 рублей. Сын потерпевшего 2003 года рождения перечислил денежные средства на счет, полученный в СМС-сообщении ссылке электронной формы банковского перевода. Однако горожанин также не получил товар и сообщил об инциденте в полицию.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Следует отметить, что оба потерпевших знали о случаях дистанционного мошенничества.

МВД по Коми вновь призывает жителей региона быть крайне осторожными при покупках в сети интернет и оплачивать товар только после его получения и личного осмотра. Не спешите переводить деньги на счета неизвестных физических и юридических лиц, запросите у них фото товара с разных ракурсов, а в идеале, видео в режиме онлайн, чтобы убедиться в серьезности намерений продавца. При малейших сомнениях откажитесь от покупки, рекомендует пресс-служба МВД по Коми.

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