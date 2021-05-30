Двух жителей Коми привлекут к ответственности за утрату оружия

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Росгвардия Коми привлечет к административной ответственности жителей Усть-Цилемского и Удорского районов, допустивших утрату оружия.

Они обратились в территориальные подразделения МВД и сообщили об утрате оружия при транспортировке на водном транспорте во время охоты. В отношении граждан будут применены санкции в соответствии с ч.4 ст. 20.8 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от шести месяцев до одного года.

За прошедшую неделю сотрудниками лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми выявлено 15 правонарушений в области оборота оружия, изъято 16 единиц охотничьего оружия, из них два из незаконного пользования, 628 патронов гражданского оружия, из них 75, находящиеся в незаконном пользовании, сообщает пресс-служба ведомства

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