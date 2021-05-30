За три минуты эвакуировались жильцы из горящего многоквартирника в Ухте

Фото: архив КП

Сообщение о возгорании в квартире многоквартирного жилого дома на проспекте Ленина в Ухте поступило в пожарно-спасательную службу в 21:04. Уже через три минуты пожарные были на месте происшествия. К этому моменту из дома самостоятельно эвакуировались 12 человек.

В 21:18 пожар был ликвидирован. В результате пожара повреждена квартира на площади 1 квадратный метр. В тушении были задействованы 8 огнеборцев и 3 единицы техники. Предварительная причина возгорания – неисправность электрооборудования.

Также в субботу на территории Коми произошло еще шесть пожаров. Горели балок по улице Первомайская в Сыктывкаре, жилой деревянный доме в с. Подчерье Вуктыльского района, баня в ухтинском СОТ «Кедр», баня в д. Койтыбож Сыктывдинского района, летняя кухня по улице Заречная в п. Вухтым Прилузского района, легковой автомобиль и хозяйственная постройка в ухтинском пгт. Ярега.

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