В Сыктывкаре отключат уличное освещение

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31 мая в Сыктывкаре будет отключено уличное освещение. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар».

Осветительный сезон завершен в соответствии с графиком включения и отключения наружного освещения. В период «белых ночей» будут проводиться работы по подготовке уличной сети города к бесперебойной работе в осенне-зимний и весенний периоды, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Кстати, белые ночи в Сыктывкаре длятся с 26 мая по 15 июля.

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