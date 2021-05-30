Чемпионат России среди женщин по боксу пройдет в Коми

Фото: пресс-служба Федерации бокса России

Федерация бокса России планирует провести Республике Коми в 2023 году в чемпионат России по боксу среди женщин. Кроме того, совместно с правительством региона готовится заявка на проведение в 2022 году в Коми первенства Европы среди юниоров и юниорок 17-18 лет.

Об этом было заявлено в Усинск, где завершился чемпионат СЗФО по боксу среди мужчин и женщин, высокий уровень которого отметил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

Всего в чемпионате Северо-Запада, являющегося отбором на чемпионаты России среди мужчин и женщин, приняли участие 62 спортсмена из десяти регионов Российской Федерации.

Почётными гостями турнира стали легенды российского бокса: Олимпийский чемпион Егор Мехонцев, обладатель серебряной и бронзовой медалей Олимпиады Раимкуль Малахбеков, серебряный призер Олимпиады Султан Ибрагимов и бронзовый призер Олимпийских игр Владимир Никитин.

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