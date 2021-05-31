«Уберите это!» В Коми вывези отходы из выгребных ям на участок

Фото: архив КП

В многоквартирном доме Емвы проводился капитальный ремонт канализации. Водитель, перевозивший отходы от выгребных ям, разместил их на земельном участке. Внимание! Концовка будет неожиданной.

Руководитель администрации городского поселения Емва пожаловался в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми. А то обратилось в суд с иском, требуя ликвидировать несанкционированную свалку.

Судом установлено, что предприятие по договору производило капитальный ремонт дома. В числе прочих работ производилась очистка выгребных ям. Ответчик – водитель грузового автомобиля был привлечен без заключения договора в письменной форме для осуществления грузоперевозки отходов с использованием автомобиля КАМАЗ от этого дома, до места, не предназначенного для складирования и утилизации отходов.

Ответчик как водитель грузового автомобиля в нарушение требований природоохранного законодательства допустил складирование отходов (осадков) из выгребных ям вне специализированного места хранения, непосредственно на земельном участке.

В силу действующего законодательства ответственность за нарушение природоохранного законодательства лежит на лице, которое его допустило.

Собственник отходов I - IV класса опасности вправе отчуждать эти отходы в собственность другому лицу, если у него имеется соответствующая лицензия.

Судом установлено, что вывоз отходов осуществлялся ответчиком, не относящимся к специализированным организациям.

Учитывая, что суду не представлены доказательства отчуждения отходов ответчику, который не имел лицензию, при этом ответчик не являлся собственником отходов, суд пришел к выводу: заявленные требования к водителю об обязании совершить мероприятия по вывозу и утилизации отходов не подлежат удовлетворению.

Решение суда в законную силу не вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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