Годовалая девочка обморозила руки после жесткой посадки самолета в Коми

Фото: ГУ МЧС по Республике Коми

Трагедия произошла 9 февраля 2020 года. Boeing 737, следовавший по маршруту "Москва - Усинск", сломал стойку шасси и ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. Единственной пострадавшей оказалась годовалая девочка.

В Республике Коми завершили расследование уголовного дела о жесткой посадке пассажирского самолета, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На борту в тот момент находились 94 пассажира и шесть членов экипажа. Никто серьезных травм не получил.

Однако, как позже выяснилось, пострадала годовалая девочка. Родителям после приземления пришлось нести ее на руках до здания аэропорта без теплой одежды, она осталась в самолете. На улице же было минус 25 градусов. Ребенку диагностировали обморожение обеих кистей рук второй степени.

Следственное управление, куда обратился отец девочки, организовало ее обследование в клиническом центре Санкт-Петербурга, где ребенку оказали необходимую медицинскую помощь.

За данное ЧП главного инженера аэропорта привлекли к дисциплинарной ответственности. Теперь суд рассмотрит по существу уголовное дело. Обвинительное заключение уже утвердили.

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