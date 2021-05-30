Скончалась выжившая в страшном ДТП на трассе в Коми годовалая малышка

В живых остался только папа малышки. Скончавшуюся дочку надо перевезти и похоронить рядом с мамой. Нужна помощь. Фото: "ВКонтакте"

Выжившая в страшном ДТП на трассе в Коми годовалая малышка скончалась. Об этом сообщила ухтинская телепрограмма «День».

Беда случилась 6 марта на трассе в Коми в районе села Керки. Автомашина ВАЗ-2107, в которой ехала молодая семья, выехала на встречку и столкнулась с Renault Duster.

Ирина Расова вместе с мужем и дочерью, которой 1 год и три месяца возвращались от родственников из Ижемского района в Ухту. Ирина находилась на заднем сидении автомобиля вместе со своей дочерью. Погибшая была на шестом месяце беременности, ей было 23 года.

За жизнь годовалой малышки сначала боролись ухтинские врачи, потом ее доставили санавиацией в Сыктывкар. У ребенка была серьезная травма головы и мозга

По информации ухтинских журналистов, ребенка не стало сегодня, 30 мая, ночью. Отцу предстоит перевезти ее тело в Ижму, чтобы похоронить рядом с мамой.

У семьи крайне сложное финансовое положение, и для организации похорон нужны средства. Финансово помочь семье Расовых можно по реквизитам, сообщает «Комиинформ».

Карта Сбербанка 4276 2800 1631 3832 Номер телефона, привязанного к мобильному банку: +79222705092, Получатель Иван Андреевич Р.

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