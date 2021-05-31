Администрация Ухты хотела оставить 15-летнего сироту без жилья

Фото: архив КП

В Ухте после вмешательства прокуратуры воспитанник детского дома включен в список лиц, подлежащих обеспечению жильем.

В ходе проверки прокуратуры установлено, что постановлением администрации Ухты а мае 2020 года 15-летнему воспитаннику детского дома отказано во включении в указанный список. Чиновники мотивировали это тем, что не представлены документы, подтверждающие невозможность проживания сироты в ранее занимаемом жилом помещении.

Между тем, обязанность по предоставлению подобных документов возложена на граждан, которые ранее занимали жилые помещения в качестве нанимателей или членов семьи нанимателя либо на собственников помещений.

Прокуратура установила, что воспитанник детского дома не относится ни к одной из перечисленных категорий, поэтому возможность его проживания в жилом помещении, где он ранее проживал, правового значения не имеет. По этой причине у детского дома отсутствовала обязанность по предоставлению в администрацию данных документов.

Суд удовлетворил заявленные требования. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение, сообщает пресс-служба ведомства.

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