Ухтинец беспричинно избил палкой собутыльницу

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Рассмотрено уголовное дело по обвинению жителя Ухты в причинении средней тяжести вреда здоровью потерпевшей.

В сентябре 2019 года, нигде не работающий, злоупотребляющий алкоголем житель Ухты занимался распитием спиртных напитков в компании своих знакомых. Перебрав с алкоголем, стал действовать из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, пренебрегая нормами морали и нравственности, беспричинно.

Вооружившись деревянной палкой, умышленно нанес собутыльнице не менее двух ударов по левой руке. Из-за чего та отправилась на больничный. Телесные повреждения квалифицированы по признаку длительности расстройства здоровья сроком более 21 дня как средней тяжести вред здоровью.

Суд назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Судом учтено, что ухтинец ранее не судим, вину свою в судебном заседании признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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