В Коми запретят продавать алкоголь

Фото: архив КП

1 июня, в Международный день защиты детей, в Коми запрещена розничная продажа спиртных напитков. За нарушение закона предусмотрен штраф от 20 тысяч до 40 тысяч рублей для должностных лиц, от 100 тысяч до 300 тысяч рублей – для предпринимателей. Запрет не распространяются на организации общественного питания.

Ограничения установлены республиканским законом «Об установлении отдельных требований и дополнительных ограничений при розничной продаже алкогольной продукции на территории Республики Коми», сообщает БНК.

В 2021 году в Коми запрещена розничная продажа алкоголя:

— с 22:00 до 08:00;

— в Международный день защиты детей (1 июня);

— в День молодежи (27 июня), а также ближайшие выходные дни (суббота, воскресенье), следующие за ним;

— в День семьи, любви и верности (8 июля).

— в День знаний (1 сентября), в случае, если он приходится на воскресенье, запрет переносится на следующий рабочий день;

— в зонах рекреационного назначения (в городских лесах, скверах, парках, городских садах, на пляжах, у прудов, озерах, водохранилищах и на иных территориях, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физкультурой и спортом).

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