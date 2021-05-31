В техникуме Сыктывкара обнаружен рис без документов

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Во время плановой выездной проверки Россельхознадзора в одном из техникумов Сыктывкара был обнаружен рис без документов, подтверждающих его качество и безопасность.

В складском помещении хранился рис пропаренный общим весом 10 кг, изготовленный предприятием из Ленинградской области. На него была представлена декларация о соответствии, не имеющая отношения к предмету проверки, которая не могла подтвердить качество и безопасность данной партии крупы.

Выяснилось, что с момента получения крупы от поставщика в пищу уже было использовано 5 килограммов.

По результатам проверки составлен акт на ответственное хранение, выдано предписание об изъятии продукции из оборота. Предписание было исполнено, продукция возвращена поставщику.

За нарушение правил хранения и закупки зерна и продуктов его переработки 14 мая 2021 года Россельхознадзором составлены протоколы об административном правонарушении по статье 7.18 КоАП РФ в отношении юридического и должностного лиц образовательного учреждения.

В отношении поставщика направлено уведомление о привлечении к административной ответственности по ст. 14.45 КоАП РФ за нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия.

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