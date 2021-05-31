Воры оставили без телефонной связи поселок в Коми

Фото: архив КП

Сотрудники УМВД по Сыктывкару по горячим следам раскрыли кражу телефонного кабеля. ЧП произошло на территории между поселками Краснозатонский и Выльтыдор.

В столичную полицию обратились представители одного из предприятий. Они сообщили, что на данном участке исчезло 110 метров кабеля, принадлежащие фирме, из-за чего возникли помехи со связью.

В ходе оперативно-розыскных действий сотрудники уголовного розыска установили личность причастного к краже. Подозреваемым оказался ранее судимый местный житель 1974 года рождения.

Вскоре он был задержан и допрошен. Мужчина дал признательные показания и пояснил, что смотанный кабель сдал в пункт приема металла. Вырученные от продажи изделия денежные средства потратил на спиртное.

По ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

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