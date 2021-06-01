В Коми пенсионер перевел мошенникам 130 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Княжпогостском районе местный житель 1940 года рождения перевел мошенникам 130 тысяч рублей, будучи уверенным, что ему позвонили из правоохранительных органов и банка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Пенсионеру позвонили неизвестные. Вначале собеседники представились работниками банка и сообщили, что его карту необходимо заблокировать и переоформить, иначе злоумышленники могут похитить деньги. Далее звонившие посоветовали обратиться в полицию, куда и отправился пенсионер.

Однако, уже находясь в дороге, он снова получил звонок от якобы полицейского. Лжеправоохранитель заверил, чтобы лучше не терять времени зря и сразу выполнить все инструкции специалистов.

Затем мужчине снова стали звонить «консультанты из техподдержки». Они попросили его дойти до банкомата и перевести деньги на «временные безопасные счета», пока его новая банковская карта изготавливается. Пенсионер перевел на пять номеров мобильных телефонов 130 тысяч рублей, которые копил не один месяц.

После этого звонки лжебанкиров прекратились. Мужчина, заподозрив неладное, обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничество. Установлено, что номера мобильных, на которые ушли средства, зарегистрированы в Москве и Ставропольском крае.

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