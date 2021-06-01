Житель Коми вырубил лес на несколько миллионов и сел на скамью подсудимых

Фото: архив КП

Житель Прилузского районе в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

По версии следствия, в октябре-ноябре 2017 года 32-летний житель с. Летка получил от троих знакомых разрешительные документы на заготовку древесины для индивидуального жилищного строительства и возведения хозпостроек. Они не собирались заниматься строительством, поэтому и продали их.

Покупатель также не имел намерений возводить жилье, при помощи наемных работников осуществил незаконную рубку леса, а полученной древесиной объемом свыше 450 кубометров распорядился по своему усмотрению. Ущерб лесному фонду превысил 4,1 млн рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Прилузский районный суд. Прокуратура предъявила к обвиняемому иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением, сообщает прокуратура Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Предприниматель из Коми наживался на бездомных собаках (подробности)