Суд Коми оценит: сколько «весит» отцовский подзатыльник подростку

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За повторное насилие в отношении своего сына привлекается к уголовной ответственности 43-летний житель Троицко-Печорского района.

В ноябре 2019 года мужчина привлекался к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ за совершение насильственных действий в отношении своего 10-летнего сына.

Однако должных выводов для себя домашний тиран не сделал и спустя полтора года, будучи в состоянии опьянения, вновь применил насилие в отношении своего малолетнего сына. Отец ударил его ладонью по затылку.

Заместитель прокурора Троицко-Печорского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Он обвиняется в совершении иных насильственных действий, причинивших физическую боль. Причем лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние (ст. 116.1 Уголовного кодекса РФ).

Обвиняемый признал вину в совершении преступления, ему грозит наказание до 240 часов обязательных работ.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сосногорский городской суд, сообщает прокуратура Коми.

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