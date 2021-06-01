В Коми отправили в отставку председателя Контрольно-счетной комиссии

Фото: архив КП

Совет Воркуты поддержал представление прокуратуры и одобрил процедуру расторжения трудового договора с председателем Контрольно-счетной комиссии.

Прокуратура Воркуты провела проверку по обращению Председателя Совета городского округа «Воркута» по факту непредставления в установленный срок председателем Контрольно-счетной комиссии городского округа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера для установления или определения платежеспособности муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

В ходе проверки установлено, что вопреки требованиям закона председатель контрольно-счетного органа за 2020 год указанные сведения в установленный срок не представил.

По данному факту прокуратура г. Воркуты внесла в Совет представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.

Совет городского округа «Воркута» требования прокуратуры поддержал, сообщает прокуратура по Коми.

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