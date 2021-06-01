В Сыктывкаре снова объявили о перекрытии ряд улиц на несколько дней

Фото: архив КП

Пресс-служба мэрии Сыктывкара опубликовала вечером 1 июня дополнительный список адресов, где будет на несколько дней перекрыто движение транспорта.

В связи с производством работ ОАО «Сыктывкарского Водоканала» на всю ширину проезжей части будет перекрыта дорога по Сысольскому шоссе от пересечения с улицей Южной до пересечения с Октябрьским проспектом с 1 июня до 17.00 часов 15 июня.

На это же время движение будет ограничено на 1/2 ширины проезжей части по улице Южной от пересечения с улицей Домны Каликовой до пересечения с Сысольским шоссе.

Также с 1 июня до 22.00 15 июня 2021 года движение транспорта ограничат на всей ширине проезжей части по улице Пушкина от дома № 68 до пересечения с улицей Западная с 09:00 01 июня до 22:00 15 июня 2021 года.

В связи с производством АО «Коми коммунальных технологий», движение транспорта будет ограничено 1/3 ширины проезжей части по Ухтинскому шоссе в районе дома № 36/1 со 2 по 4 июня 2021 года.

Также со 2 июня до 23.00 часов 11 июня будет ограничено движение на всю ширину проезжей части по улице Горького от пересечения с улицей Советской до пересечения с улицей Кирова. Это связано с производственными работами ООО «СпецКомиСтрой».

В связи с производством «Сыктывкарскими тепловыми сетями» филиала Коми ПАО «Т Плюс» земляных работ с 8.00 часов 5 июня до 17.00 6 июня будет ограничено движение транспорта на 1/2 ширины проезжей части на следующих участках:

– по улице Куратова в районе дома № 35.

– по улице Советской в районе дома № 58.

В этот же период времени на 1/3 ширины проезжей части будет ограничено движение транспорта по улице Петрозаводской в районе пересечения с улицей Малышева. Это связано с производством ООО «Созидатель».

В связи с производством АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» земляных работ движение транспорта будет ограничено на 1/2 ширины проезжей части по улице Серова в районе дома №14 с 7 июня по 7 июля 2021 года.

Помимо этого, в связи с работами ОАО «Сыктывкарский Водоканал» в городе проезд для транспорта будет перекрыт на всей ширине проезжей части по улице Первомайская в районе дома № 132 с 08:00 14 июня до 22:00 14 июля 2021 года. Это связано с производством ООО «Апгрейд» земляных работ.

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