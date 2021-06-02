Арест недвижимости побудил бизнесмена Коми выплатить долг по налогам

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Когда должнику понадобилось продать земельный участок и гараж, он одномоментно внес остаток долга - более 1 млн 700 тыс. рублей - и вернул себе право распоряжаться собственностью.

В ходе выездной проверки налоговая служба выявила, что предприниматель из Сыктывдинского района имеет задолженность по налогу на доходы физических лиц за предыдущие годы. Сумма, которую ему надлежало выплатить, вместе пени и штрафом превысила 7 млн рублей.

Предъявив исполнительный лист в Межрайонное отделение судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Коми и имея достаточные основания полагать, что должник может скрыться или скрыть имущество, взыскатель ходатайствовал о наложении ареста на его дом, квартиру, бокс для автотранспорта, земельные участки, грузовые и легковые автомобили, а также просил вынести постановление о временном ограничении на выезд из Российской Федерации. Все обеспечительные меры судебным приставом были приняты.

Должник в судебном порядке получил рассрочку на 36 месяцев, начал исправно выплачивать долг и попытался добиться отмены ареста, наложенного на имущество. Однако две судебные инстанции не нашли оснований для снятия наложенных приставом ограничений.

Когда предпринимателю понадобилось продать земельный участок и гараж, он одномоментно внес остаток долга - более 1 млн 700 тыс. рублей - и вернул себе право распоряжаться собственностью.

Исполнительное производство окончено, сообщает пресс-служба судебных приставов Коми.

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