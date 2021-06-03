Реальный срок получила жительница Коми за покупку с чужой банковской карты

Фото: архив КП

Корткеросский районный суд вынес приговор жительнице Коми, которая потратила деньги с найденной банковской карты.

Дама 1963 года рождения нашла в селе Корткерос банковскую карту Сбербанка с функцией бесконтактной оплаты. Она воспользовалась этим и закупила продуктов и спиртного в магазинах села Корткерос на общую сумму 1172,47 рубля.

В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимая П. вину в совершении преступления признала полностью, пояснив, что преступление совершила из-за трудного материального положения.

С учетом явки с повинной, добровольного возмещения имущественного ущерба, наличие хронических заболеваний и раскаяние в содеянном суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев, условно с испытательным сроком на 1 год, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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