Житель Коми получил срок за избиение молотком знакомого

Фото: архив КП.

Житель Усть-Куломского района приговорен к длительному лишению свободы за причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, сообщает Объединенная пресс-служба судов Коми.

Вечером 24 марта 2020 года житель пришел в один из домов села, где несколько лиц распивали спиртные напитки. После непродолжительной ссоры с потерпевшим молодой человек достал из кармана молоток, которым ударил в голову потерпевшего, затем он повалил потерпевшего на пол и нанес еще один удар молотком по голове, чем причинил тяжкий вред здоровью.

Подсудимый вину в совершении преступления признал частично, полагая, что превысил пределы необходимой обороны. Суд признал молодого человека виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, и назначил наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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